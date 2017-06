MLB》運動家戴維斯巧妙再見安 賞洋基三連敗（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕運動家今與洋基鏖戰10局,靠著戴維斯(Khris Davis)擊出再見安打,最後以8:7贏球,讓洋基苦吞三連敗。

10局下運動家2出局攻占滿壘,戴維斯擊出中外野飛球,球飛到三不管地帶,洋基二壘手卡斯楚(Starlin Castro)向後退準備接球,但他沒接到,運動家兩名跑者回本壘,形成一支再見安打。

這場比賽打了4小時29分,讓運動家總教練梅爾文(Bob Melvin)表示,「10局比賽感覺很像15局。」他說,比賽高潮迭起,每當有球隊領先時,對手就會再追回來。

運動家全場有14支安打,戴維斯、羅薩雷斯(Adam Rosales)各有1安2打點,勞瑞(Jed Lowrie)、阿隆索(Yonder Alonso)各轟陽春砲;運動家此戰動用6名投手,後援的罕德瑞克斯(Liam Hendriks)1局失1分,拿下本季第3勝。

洋基全場敲了16支安打,桑契斯(Gary Sanchez)3安2打點,卡斯楚3安1打點,卡爾特(Chris Carter)單場2安包含1轟、有2分打點,海德利(Chase Headley)2安2打點;洋基此戰動用5名投手,後援的蓋拉葛斯(Giovanny Gallegos)投0.2局被敲3安失2分,吞本季首敗。

運動家再見安氣走洋基。(法新社)

運動家戴維斯擊出再見安打。(法新社)