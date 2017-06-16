MLB》運動家戴維斯巧妙再見安 賞洋基三連敗（影音）
2017/06/16 18:49
〔體育中心／綜合報導〕運動家今與洋基鏖戰10局，靠著戴維斯（Khris Davis）擊出再見安打，最後以8：7贏球，讓洋基苦吞三連敗。
10局下運動家2出局攻占滿壘，戴維斯擊出中外野飛球，球飛到三不管地帶，洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro）向後退準備接球，但他沒接到，運動家兩名跑者回本壘，形成一支再見安打。
這場比賽打了4小時29分，讓運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「10局比賽感覺很像15局。」他說，比賽高潮迭起，每當有球隊領先時，對手就會再追回來。
運動家全場有14支安打，戴維斯、羅薩雷斯（Adam Rosales）各有1安2打點，勞瑞（Jed Lowrie）、阿隆索（Yonder Alonso）各轟陽春砲；運動家此戰動用6名投手，後援的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）1局失1分，拿下本季第3勝。
洋基全場敲了16支安打，桑契斯（Gary Sanchez）3安2打點，卡斯楚3安1打點，卡爾特（Chris Carter）單場2安包含1轟、有2分打點，海德利（Chase Headley）2安2打點；洋基此戰動用5名投手，後援的蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）投0.2局被敲3安失2分，吞本季首敗。
運動家再見安氣走洋基。（法新社）
運動家戴維斯擊出再見安打。（法新社）
相關新聞
- MLB》洛磯小將再見安退巨人 救援王首度砸鍋撿首勝（影音）
- MLB》開轟不慎扭傷腳 波西預計休2天（影音）
- MLB》前天吵著要在大場面登板 K-Rod又砸鍋變放火王
- MLB》大聯盟級假摔 美球迷：比哈登還狂（影音）
- MLB》坦姆斯砲轟吳昇桓 釀酒人戰勝紅雀
推薦新聞
-
網球》謝淑薇不敵第5種子 諾丁罕次輪止步2017/06/16 19:13
-
中職》高國輝再等1個月 再決定是否開刀2017/06/16 19:02
-
中職》台南球場將為U12封館 獅隊轉往高雄練球2017/06/16 19:01
-
MLB》運動家戴維斯巧妙再見安 賞洋基三連敗（影音）2017/06/16 18:49
-
中職》全壘打大賽拚3連霸 林智勝：不論輸贏都捐10萬2017/06/16 18:30