MLB》運動家戴維斯巧妙再見安 賞洋基三連敗（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕運動家今與洋基鏖戰10局，靠著戴維斯（Khris Davis）擊出再見安打，最後以8：7贏球，讓洋基苦吞三連敗。

10局下運動家2出局攻占滿壘，戴維斯擊出中外野飛球，球飛到三不管地帶，洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro）向後退準備接球，但他沒接到，運動家兩名跑者回本壘，形成一支再見安打。

這場比賽打了4小時29分，讓運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「10局比賽感覺很像15局。」他說，比賽高潮迭起，每當有球隊領先時，對手就會再追回來。

運動家全場有14支安打，戴維斯、羅薩雷斯（Adam Rosales）各有1安2打點，勞瑞（Jed Lowrie）、阿隆索（Yonder Alonso）各轟陽春砲；運動家此戰動用6名投手，後援的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）1局失1分，拿下本季第3勝。

洋基全場敲了16支安打，桑契斯（Gary Sanchez）3安2打點，卡斯楚3安1打點，卡爾特（Chris Carter）單場2安包含1轟、有2分打點，海德利（Chase Headley）2安2打點；洋基此戰動用5名投手，後援的蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）投0.2局被敲3安失2分，吞本季首敗。

運動家再見安氣走洋基。（法新社）

運動家戴維斯擊出再見安打。（法新社）