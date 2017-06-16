印尼羽球頂超賽》王子維驚奇之旅劃休止符 中國男單也全軍覆沒

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維今日在總獎金100萬美元的印尼頂級超級賽男單8強，以15：21、14：21不敵印度好手斯里坎特，結束此站的驚奇之旅；而中國男單軍團從林丹、石宇奇中箭落馬後，今日里約奧運男單金牌諶龍也以18：21、21：16、19：21不敵印度普蘭諾伊，男單在此站全軍覆沒。

王子維在印尼打敗林丹、香港伍家朗兩位高手，他8強碰上斯里坎特，雙方僅在2015年台北公開賽交手，王子維直落二落敗；王子維這回依舊無法擋住斯里坎特，不過在頂超賽勇闖8強仍是他生涯最佳成績

印度普蘭諾伊世界排名25，此次更是締造最大驚奇，他昨以21：10、21：18打敗馬來西亞名將李宗偉，今日遇上生涯前3次交手都輸的諶龍，他辛苦纏戰3局勝出，4強之戰將面對日本從資格賽打起的坂井一將與英格蘭歐斯夫之間的勝方。另組4強組合則是由斯里坎特強碰南韓世界球王孫完虎。