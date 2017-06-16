羽球》國民弟弟李龍大來台 不打球改開粉絲會
2017/06/16 18:52
李龍大展現親切一面，送給現場小朋友們親筆簽名拍袋。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕不讓韓星專美於前，南韓羽球雙打球星「國民弟弟」李龍大也來台辦粉絲見面會，儘管台北天候不佳，陰雨綿綿，粉絲仍相當捧場，李龍大也面帶笑容回應台灣的球迷。
李龍大過去都以球員身分來台參加比賽，他去年里約奧運後宣布暫告國家隊舞台，這次以品牌大使身分開粉絲見面會，他靦腆地說，感覺很不一樣，第一次在台灣辦見面會，心情上很興奮也很緊張。
不只造福粉絲，李龍大也來台推廣羽球，他今天在大同高中羽球場親身指導，教學國小、國中學童，也帶來趣味表演賽，他跟愛爾達體育台主播秦于婷搭配混雙，跟台灣雙打手蔡佳欣對抗。
李龍大今天現身大同高中參與粉絲見面會，也親身示範教球，相當親切。（記者卓佳萍攝）
李龍大親自在拍袋上簽名。（記者卓佳萍攝）
李龍大親身示範，傳授招牌防守招數。（記者卓佳萍攝）
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