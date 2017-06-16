中職》高國輝再等1個月 再決定是否開刀
2017/06/16 19:02
富邦悍將高國輝。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕高國輝於5月26日再次下二軍，迄今仍未決定是否接受手術，他表示，如果開刀，今年就完全報銷，想再等1個月，實在不行，明星賽後就去開刀，以便趕上明年春訓。
高國輝開季後陸續受到左手勾狀骨斷裂、小指肌腱發炎等傷勢困擾，目前已被禁止揮棒，到球場索性都不帶球棒，只勤練體能與守備，他很期待今年的明星賽，屆時至少上場守備1局。
「明星賽不知什麼時候會再去花蓮辦，這次如果不去，我大概就沒機會了，難得我們三兄弟可以一起回家鄉打明星賽，這個機會真的很難得。」他說。
高國輝表示，左手原本只是有點不舒服，後來痛到手沒法握起來，為了球隊忍痛比賽，傷勢、戰績都沒起色，「骨折是還好，肌腱的傷比較麻煩，醫生說了，開刀就不能打，因為有時不會痛，決定再休息一段時間看看，實在不行就趕快去開。」他說。
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