網球》謝淑薇不敵第5種子 諾丁罕次輪止步

謝淑薇草地首站次輪止步。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球好手謝淑薇在法網闖進第3輪後，今凌晨在諾丁漢公開賽次輪面對賽會第5種子莎法洛娃 （Lucie Safarova），決勝盤錯失2個賽末點，以6：1、3：6、6：7些微分差落敗，止步次輪。

首盤謝淑薇率先破發對手，僅讓莎法洛娃拿下一局，次盤遭對手壓制，救了2個破發點仍失了一盤，決勝盤糾纏到搶7，一開始落後的謝淑薇連趕5分超前對手，可惜被莎法洛娃追上，錯失了2個賽末點，最後因雙發失誤而落敗。

整場比賽謝淑薇轟出6記愛司球，但也有9次雙發失誤。下一站為6月19日開打的伯明罕女網賽。

捷克好手莎法洛娃。（路透社）