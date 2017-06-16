中職》台南球場將為U12封館 獅隊轉往高雄練球
2017/06/16 19:01
因應U12世界少棒錦標賽，台南球場預定6月26日先封館準備，獅隊又要流浪。（記者郭羿婕攝）
〔記者郭羿婕／台南報導〕因應7月28日登場的U12世界少棒錦標賽，台南球場預定6月26日先封館準備，統一獅又要流浪，補賽只能排到其他球場，練球也得轉往位於高雄的國慶青埔球場。
結束本週5場台南主場賽事後，獅隊6月22、23日還有2場補賽在台南，之後要把台南球場交給U12比賽，獅隊直到9月1日才會重返台南。
國慶青埔棒球場斥資2400萬元興建，近年包括樂天巨人等韓職球隊來台春訓，這裡就是使用場地之一，設施齊全。
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