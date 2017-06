MLB》釀酒人超猛守備美技 「3-4-1」刺殺跑者（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人今天詮釋何謂團隊守備!

釀酒人今對紅雀的比賽中,紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)擊出一、二壘方向滾地球,釀酒人一壘手坦姆斯(Eric Thames)撲下來擋球,小白球彈到二壘手索賈德(Eric Sogard)面前,他再傳給補位的投手托雷斯(Carlos Torres),完成刺殺。