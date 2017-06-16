MLB》釀酒人超猛守備美技 「3-4-1」刺殺跑者（影音）

2017/06/16 19:19

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天詮釋何謂團隊守備！

釀酒人今對紅雀的比賽中，紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）擊出一、二壘方向滾地球，釀酒人一壘手坦姆斯（Eric Thames）撲下來擋球，小白球彈到二壘手索賈德（Eric Sogard）面前，他再傳給補位的投手托雷斯（Carlos Torres），完成刺殺。

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