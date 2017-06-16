高球》Meijer LPGA菁英賽 錢珮芸、徐薇淩和李旻69桿並列38

錢珮芸5。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕加拿大女將韓德森今天在美國LPGA巡迴賽Meijer LPGA菁英賽第1回合，以低於標準桿8桿的63桿躍居領先。

韓德森這回合打下1個老鷹、6個博蒂，她從第10洞開球之後，陸續打下5隻小鳥，直到第8洞飆進老鷹，才追上領先群其他對手，然後她在最後1洞第9洞收下博蒂，單獨領先。

包括美國名將路易絲、湯普森，中國一姐馮珊珊在內的6名好手，今天都打出64桿，僅以1桿之差並列第2。

台灣女將錢珮芸、徐薇淩和李旻，這回合打出69桿，都並列38名。曾雅妮第1回合打出71桿，並列79名。程思嘉花了75桿。

徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）

李旻。（資料照，記者趙新天攝）