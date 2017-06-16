網球》「帶球打球」 小威懷孕28週照練（影音）

Serena Williams（@serenawilliams）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 15 5:56上午 PDT 張貼

〔體育中心／綜合報導〕前球后小威廉絲（Serena Williams）在澳網奪冠後就因懷有身孕而休戰，包含剛落幕的法網，將會錯過今年所有賽事，不過她也沒閒著，昨天在Insagram上發布自己練球的影片，按照推算小威懷孕約28週，雖然無法迅速移動，但揮拍仍非常順暢。

小威在4月「不小心」公布懷孕喜訊後暫別球場，不過在法網期間有到場替姐姐大威廉絲（Venus Williams）加油。月初她的教練莫托格魯（Patrick Mouratoglou）才透露小威仍持續在球場上練習，維持球感及體能，月中小威就發布「帶球打球」的影片，顯示出小威對網球的熱情不會因為懷孕減少。

小威在先前就表示不會因為有了孩子就離開球場，之後仍會回來參賽，希望自己的寶寶以後能到場替自己加油。

小威廉絲。（資料照，法新社）