中職》業餘強投鄭文豪 今年確定不會選秀

今年荷蘭港口盃國手鄭文豪。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年荷蘭港口杯國手、現效力崇越隼鷹的26歲強投鄭文豪，今年決定不參加中職選秀，他說，「明年可能會選，如果沒報名，我就不會打職棒了。」

鄭文豪在美和、國體大吸引不少美日職棒球探目光，曾多次當選國手，2009年原本要與日職橫濱隊簽育成選手約，最後因故放棄，他說，「這是我棒球人生最大遺憾。」

旅日機會稍縱即逝，大學畢業鄭文豪來到崇越發展，一直是陣中主戰投手，目前扛守護神重任，球速飆破150公里的王鴻程擔任佈局投手，共組「火球雙保險」。

周遭教練、學長常跟鄭文豪說，「你實力那麼好，趕快去選啦。」但鄭文豪對自己沒信心，他認為，這幾年中職打者很強，如果要打職棒，無論心態和投球都還沒準備好，恐怕會被打很慘，「其實我去年本來要選，但沒去報，有點可惜。」

從青棒到大一鄭文豪最快球速可以飆到近150公里，相隔多年再度入選國家隊，他坦言，現在實力和球速不像年輕時那麼好了，且剛當爸爸，生活穩定，想法不同，他決定再多給自己一點時間打拚，如果明年沒選，就會一直待在業餘球隊。

今年荷蘭港口盃國手鄭文豪（左）和唐嘉駿（右）。（記者羅志朋攝）（記者羅志朋攝）

