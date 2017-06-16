NBA》平常少讓柯瑞和杜蘭特打擋拆 柯爾解釋原因

柯瑞（左）、杜蘭特（右）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士擊敗騎士奪得3年來第2冠，總教練柯爾（Steve Kerr）接受節目訪問時坦言，例行賽很少讓柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）打檔拆，主因是希望每個球員都能拿到球。

柯爾接受「The Lowe Post」訪問時表示，「我們是可以整季打柯瑞與杜蘭特的擋拆戰術，並讓其他球員有空檔投籃。」他認為，如果球隊像騎士有柯佛（Kyle Korver）、弗萊（Channing Frye）、「愛神」洛夫（Kevin Love）的話，那很合理，「只要把空間清開，三分射手無所不在。」

「但我們有D.格林（Draymond Green）、李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）等人，我希望他們能組織進攻，我想要他們都能控球。」柯爾說。

柯爾說他是從「禪師」傑克森（Phil Jackson）的三角戰術學到這件事，「當每個人都能參與、碰球、切入、擋拆等，很神奇的事情就發生了，有些人因為有參與到，會讓防守變好。」

柯爾。（資料照，美聯社）