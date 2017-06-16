印尼羽球頂超賽》衛冕之路遭遇泰國女將 戴資穎27連勝中斷

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇一姊、世界球后戴資穎今天晚間在印尼羽球頂級超級賽八強戰，面對泰國女將金達澎，頂著感冒狀態的小戴以19：21、21：8、17：21吞敗，跨季連勝就此中斷，也宣告尋求衛冕失利。

面對世界排名14的金達澎，戴資穎此役前握有對戰7連勝絕對優勢，今天首局兩人打得很糾結，互有領先，球場順逆風不小，小戴多次在壓線球上判斷失誤，最後以19：21丟掉首局。

次局換邊後，戴資穎加速甩開對手，開局取得7：1大幅領先，次局以21：8扳平戰局。

決勝局兩人陷入拉鋸，首次技術暫停前小戴以11：10小幅領先，對方接連出現回球失誤，小戴一度拉開到3分差，金達澎韌性十足，追到17平手，隨後兩邊來回調動小戴，小戴居17：19落後。

戴資穎跑動中讓對手抓到空檔，金達澎出現賽末點，接著回擊出一記對角殺球，讓小戴無從反擊，金達澎跪地慶祝勝利，這是她從小戴手中取得的首場勝利，也終止了小戴跨季27連勝。