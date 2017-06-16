NBA》狀元熱門佛爾茲 目標「年度新秀+MVP」
2017/06/16 23:02
〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA球季結束，一年一度的NBA選秀會即將來臨，其中一位狀元熱門人選華盛頓大學後衛佛爾茲（Markelle Fultz），在拍攝廣告時與前輩「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）進行一對一訓練，在偶像面前談起自己新秀賽季目標，他誇下海口表示，「年度最佳新秀、MVP。」
在NBA歷史上，只有兩位球員完成這項艱難的任務，於新秀賽季上贏得最終MVP殊榮。而這些傳奇事蹟都已是相當久遠的事情，分別為1959-60球季的張伯倫（Wilt Chamberlain）和1968-69球季的安賽爾德（Wes Unseld）。
年輕球員擁有自信是好事，但要達到此目標等同必須打敗「詹皇」詹姆斯（Lebrom James）、新科總冠軍MVP杜蘭特 （Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、雷納德（ Kawhi Leonard）、哈登（ James Harden）等明星級球員，堪稱是恨天高的志向。
2017NBA選秀會即將在台灣時間6月23日舉行。
新秀佛爾茲。（資料照，美聯社）
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