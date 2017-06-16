撞球》衛冕者柯秉逸聯手張玉龍退波蘭 世界雙打賽晉8強

「撞球王子」柯秉逸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由「撞球王子」柯秉逸和「玉面飛龍」張玉龍組成的台灣隊，今在2017年世界盃花式撞球雙打賽（World Cup of Pool）次輪登場，驚險以7：5打退波蘭隊，取得8強門票，距離衛冕也更近一步。

柯秉逸與張玉龍在上屆2015年雙打4強賽，先後以9：6和10：8擊敗英國A、B隊，不僅終結地主奪冠希望，更替我國贏得賽史10年來，首座世界盃雙打冠軍。

目前高居世界第1的柯秉逸與第18的張玉龍，這回以頭號種子、衛冕者之姿攜手再戰世界舞台，首輪以7：3力克科威特隊，但今日打來有驚無險，尤其柯秉逸在第9局8號球發生嚴重失誤，讓對手取得5：4領先，好在第10局波蘭組合3號球無法打進，也讓台灣隊追平戰局，隨後在第11局、12局兩人都穩穩將球打進，將勝利收進口袋。

世界盃雙打賽至今尚未有國家能在此完成衛冕，而台灣隊目前距離衛冕也剩3勝，而他們8強將碰上大井直幸與土方隼斗的日本隊。

「玉面飛龍」張玉龍。（資料照，記者張嘉明攝）