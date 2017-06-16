日職》岱鋼沒事了 「明天應該可以出賽」

陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕昨天遭頭部觸身球後，陽岱鋼今晚未上場，坐在休息室看了一整場比賽。好消息是，他賽後表示自己很好，「明天應該可以出賽。」

巨人今晚靠先發洋投麥克拉斯8局無失分好投，以及洋砲麥基3安5打點猛打表現， 8：0擊敗羅德，也是自6月4日以來首度排名升上央聯第4。

陽岱鋼昨晚就醫檢查後並無大礙，但今天仍讓他休息一天，改由長野久義擔任先發1棒中外野手。不過陽岱鋼一開賽就是焦點，日本電視台的鏡頭頻頻帶向他，他的表情也很明朗，看起來心情不錯。

今天賽前練習並未現身，陽岱鋼賽後換上便裝離場時，立刻吸引大批日本媒體包圍。本報詢問他狀況還好嗎？陽岱鋼表示很好，也說明天應該可以出賽。

陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）