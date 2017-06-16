日職》三響砲難贏球？ 丸佳浩連三打席開轟 廣島仍不敵軟銀

丸佳浩。（圖片取自廣島官網）

〔體育中心／綜合報導〕廣島選手丸佳浩今在主場對軟銀轟出三響砲，但球隊最後以3：5輸球，中止近期3連勝，這也是廣島隊史敲出連續三響砲的5連敗。

丸佳浩連三打席敲出全壘打，都是陽春砲，他成為廣島隊史第6人連續三打席全壘打，自2012年後再度有廣島選手達成。但根據《Sponichi》報導，自1965年後，廣島選手連續三打席開轟後都沒贏過球，還吞下「連續三響砲」的5連敗。

軟銀荷蘭籍洋投范登赫克（Rick van den Hurk）7局投球，被敲8安打，包含被丸佳浩一人敲三轟，失掉3分，另送出9次三振，他拿下本季7勝；廣島洋投強森（Kris Johnson）主投5局被敲5支安打（包含1轟），失掉5分。

軟銀全場揮出6支安打，川島慶三1安2打點，松田宣浩、柳田悠岐各有1安1打點；廣島全場有9支安打，但僅靠丸佳浩三響砲得分。

廣島這場輸球後，在交流賽戰績與軟銀相同，都是11勝5敗，並列龍頭。