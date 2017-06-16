日職》梅西亞、秋山翔吾各轟雙響砲 西武賞中日三連敗

秋山翔吾。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今到名古屋對決中日龍，洋將梅西亞（Ernesto Mejía）及秋山翔吾都敲出雙響砲，合力轟出四支全壘打共灌7分，最後以9：1賞中日3連敗。

3局下中日堂上直倫敲出陽春砲先馳得點，但4局上西武靠著安打及梅西亞的陽春全壘打超前比數，5局上秋山翔吾敲出2分砲助西武握有3分領先。6局上梅西亞敲出單場第2轟持續拉開比數，9局上則先靠著連續安打得分，秋山翔吾在2、3壘有人的狀況下敲出雙響砲，該局一舉灌下3分，最後輕取對手，中日龍輸球後吞下3連敗。

西武先發菊池雄星今主投8局，僅被敲出4安打，飆出10三振，失1分皆責失收下勝投，目前戰績7勝2敗；中日由19歲小將小笠原慎之介登板，主投8局被敲出10安打，包含3支全壘打，投出10三振、失5分皆責失收下敗投。