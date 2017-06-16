日職》荒木貴裕代打三分砲 養樂多逆轉火腿奪三連勝
2017/06/16 23:00
荒木貴裕代打三分砲。（圖片取自養樂多官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕養樂多今在主場迎戰日本火腿，靠著代打的荒木貴裕擊出超前三分砲，最後以8：5擊敗火腿，近期拿到難得的3連勝。
雙方前7局戰成3：3平手，8局上火腿代打矢野謙次擊出帶有2分打點的二壘安打，但8局下養樂多展開反攻，2出局滿壘，雄平擊出安打追平比數，接著荒木貴裕從火腿投手公文克彥手中轟出三分砲，養樂多單局灌5分一舉逆轉，最後贏得勝利。
養樂多投手路奇（Josh Lueke）中繼1局失2分，幸運拿下本季第2勝。守護神秋吉亮1局無失分奪本季第9次救援點；鍵谷陽平0.2局被敲3安，失掉4分，吞下第2敗。
日前養樂多吞下10連敗，但近期球隊則拿下3連勝，也是本月的第4場勝利。
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