NBA》組超級強隊始祖？ 詹姆斯強調已有先例

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士今年擊敗騎士，一雪去年總冠軍賽遭到逆轉的恥辱，D.格林（Draymond Green）在奪冠大遊行點明詹姆斯是開啟超級強隊的始祖。詹姆斯（LeBron James）接受節目訪問時表示，他並非首位開啟組超級球隊的人。

詹姆斯參加廣播節目「Road Trippin」，這是由騎士隊友傑佛森（Richard Jefferson）、佛萊（Channing Frye）所主持的節目。對於D.格林指他是是開啟超級強隊的始祖，詹姆斯則回應不是。

他說明，「我的意思是，2003年，湖人組成了馬龍（Karl Malone）、「手套」裴頓（Gary Payton）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）的隊伍，1996年，火箭當時也組了巴克利（Charles Barkley）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler）的球隊。」

詹姆斯強調，他沒有開啟組超級強隊，「我只是覺得這天你慶祝總冠軍很棒，我的身影和名字都在你的腦海裡，我喜歡這樣。」