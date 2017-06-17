中職》不滿比賽裁定 史總：勝負應由選手決定

陳子豪的全壘打「被消失」。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕受大雨攪局，中職本週首場比賽昨晚才終於開打，卻引爆爭議，獅象戰三度因雨暫停，儘管兄弟陳子豪7局上擊出超前陽春砲，但7局下1出局因雨裁定為5：5言和，這轟成了消失的全壘打。

由於第7局未成局，依中職規章，比賽以第6局比數裁定，陳子豪7局上的本季第16轟沒了，兄弟無法在這場鏖戰至11點45分左右的比賽中贏球，也讓桃猿得利，上半季封王魔術數字減為M4。

由於兄弟上半季爭霸仍有望，場場比賽都關鍵，這裁定讓教頭史耐德非常生氣，賽後一度不想受訪，之後坦言非常不滿。

「這整件事都不對，比賽勝負應讓選手依自己表現決定，這對選手才公平，而非由場務或主審來裁定。」史總強調，若此役是讓球員競技定勝負，不會衍生爭議。

史耐德說，選手從春訓以來每天辛苦練球，為的就是準備比賽，有權利且值得靠自己表現決定輸贏，這判決怎麼對選手的努力交代？尤其7局下下起大雨還放棄覆蓋帆布，為何當下決定撤回所有場務人員？

史總認為，類似情況應保留比賽至隔天賽前2或3小時左右，繼續把這一戰打完，讓選手決定勝負。

史耐德也藉此表達他對中職延長賽只限12局的看法，「我之前沒遇過這規則，也覺得這有待商榷，若打到12局平手就以和局收場，沒讓球員自己努力拚勝負，這對選手不公平。」

中信領隊劉志威也很火大，「太扯了吧！大家那麼投入比賽，怎麼會因為行政上的錯誤造成這情況？不管哪隊遇到都不會覺得這是合理的。」