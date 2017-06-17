NBA》違反藥物條例 溜馬艾利斯下季遭禁賽5場

溜馬艾利斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球季甫告一段落，卻驚傳球員濫用藥物事件，NBA今發佈聲明，宣布溜馬艾利斯（Monta Ellis）及活塞布拉克（Reggie Bullock）因違反聯盟藥物條例，下季將被禁賽5場。

NBA聲明指出，兩人的禁賽處分將於開季後執行，但未公佈藥物事件細節。溜馬隊籃球事務總裁普里查德（Kevin Pritchard）表示，禁賽是件嚴重大事，將謹慎處理。活塞發言人則說，球團已獲悉消息但婉拒進一步談話。

31歲的溜馬後衛艾利斯上季出賽74場（33場先發），場均8.5分、3.2助攻、1.1抄截皆為近年個人新低。26歲的活塞前鋒布拉克上季出賽31場（5場先發），場均4.5分、2.1籃板、0.9助攻。

活塞布拉克（右）。（資料照，美聯社）