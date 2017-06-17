游泳》23金不夠威？ 「飛魚」將與鯊魚對決
2017/06/17 10:04
23金飛魚將對決鯊魚。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的驚人成就有望再添一筆！美國知名探索頻道今公佈最新節目企劃，菲爾普斯將與「真正的鯊魚」比賽成為最大亮點。
為慶祝「鯊魚週」年度盛事邁入第29年，美國探索頻道規劃一系列特別節目，第一天就祭出「菲爾普斯對決鯊魚」引發討論，預告寫道：「鯊魚，是地球上最快、最有效率的掠食者之一；菲爾普斯，是有史以來最棒的游泳冠軍，勇奪23金及39項世界紀錄，他還剩一座冠軍要拚。」
探索頻道預告，這將是場史無前例、極具紀念性的對決，儘管尚未公佈細節，但美媒已搶先提問：會是哪一種鯊魚？菲爾普斯會離鯊魚多近？鯊魚會穿「鯊魚裝」嗎？賭盤會如何？
美媒幽默表示：「當你已經贏了23面金牌，剩下的就是跟鯊魚比賽了。」這場人魚之戰將於美國時間7月23日晚間8點舉行。
根據資料推算，菲爾普斯每小時泳速約5英哩，大白鯊為25英哩，最快可達35英哩，已有美國網友唱衰：「掰囉菲爾普斯。」，也有許多觀眾毫不買單，直言是場愚蠢比賽。
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