NBA》綠衫軍願意交易選秀權 七六人有望組狀元連線

本屆狀元大熱門佛爾茲。（資料照，法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕根據《ESPN》記者Marc Stein報導，聯盟內部人士透露，塞爾提克正在與七六人商談交易狀元籤的可能性。

Marc Stein指出，塞爾提克提出以第一順位選秀權向七六人打探換取包括第3順位選秀權在內的交易包裹，而有消息指出，有可能是探花籤再加上未來首輪選秀權，消息人士指出，這筆交易很有可能成真，本屆狀元大熱門華盛頓大學後衛佛爾茲（Markelle Fultz）有望與去年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）並肩作戰，而佛爾茲本週也將前往費城與七六人球團會面。

塞爾提克目前後衛人才濟濟，擁有湯瑪斯（Isaiah Thomas）、布萊德利（Avery Bradley）和史馬特（Marcus Smart），球團目前傾向在選秀會上選擇堪薩斯大學前鋒傑克森（Josh Jackson），如果與七六人的交易案通過的話，要選傑克森就要看擁有榜眼籤的湖人臉色了。

塞爾提克曾在1980年與勇士交易過狀元籤和另一個首輪選秀權，勇士當時選中7呎中鋒卡羅（Joe Barry Carroll），而綠衫軍則得到「酋長」派瑞許（Robert Parish）和探花麥克海爾（Kevin McHale），這兩人日後也成為「大鳥」柏德（Larry Bird）的左右手，幫助綠衫軍10年間5次挺進總冠軍賽，3次順利奪冠。