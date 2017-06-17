NBA》羅斯落腳何處？ 經紀人：他想待在紐約
2017/06/17 08:57
羅斯（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）將在今夏成為自由球員，目前動向未明。不過根據羅斯的經紀人表示，羅斯希望能續留尼克，但一切還是得端看球團的意願。
羅斯的經紀人阿姆斯壯（B.J. Armstrong）透露，羅斯已於四月時進行左膝手術，目前已經康復並開始訓練，他還表明羅斯很想待在紐約，也願意減薪留在尼克。「羅斯喜歡紐約，也想待在這裡，我們有很明確地向球團表達立場，剩下的就是看他們如何決定。」
羅斯去年與尼克簽下1年2130萬美元（約新台幣6.4億）的合約，而他本季場均可得18分，為全隊第3高，命中率47.1%也是近7年來最高。不過自2010-11年賽季後，羅斯單季出賽數都不超過66場，因此尼克是否會與他續約，還是未知數。
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