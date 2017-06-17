NBA》不怕新秀後衛加入 克拉克森自認能共存

湖人球員克拉克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀會即將到來，湖人抽中榜眼籤，不過目前選秀熱門人選多為後衛，而湖人已有克拉克森（Jordan Clarkson）及羅素（D'Angelo Russell）兩名後衛，角色重疊，因此傳出湖人可能會將其中一人交易出去。對此克拉克森表示，相信自己能與新秀和羅素配合得宜。

目前的選秀熱門人選包括華盛頓大學佛爾茲（Markelle Fultz）、UCLA的波爾（Lonzo Ball）以及肯塔基大學法克斯（De’Aaron Fox）等，三位球員皆為後衛。再加上湖人高層先前曾表示，只有小前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）是非賣品，因此羅素及克拉克森的位置岌岌可危。

但克拉克森並不擔心新秀的加入，「我們選到任何人都會是好事。我們都還很年輕，可以一起成長，所以我覺得不論選到誰，對湖人都會有益處。」

而據傳，湖人若選進控球後衛，將會把羅素改為得分後衛，而原為得分後衛的克拉克森可能得繼續擔任替補球員。對此克拉克森並不在意，也認為自己能勝任任何角色。「這幾年轉換角色真的很艱難，但我會努力完成，我覺得不管以甚麼方式，我都是能影響比賽的球員之一。」