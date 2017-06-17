日職》大聯盟緊盯的「日本楚奧特」 打擊率竟聯盟墊底

〔體育中心／綜合報導〕連2年締造「333（3成打擊率、30盜、30轟」的養樂多強打山田哲人，曾被美國媒體「NEIFI」譽為「日本版的楚奧特（Mike Trout），本季至今面臨大低潮，昨對火腿3打數無安打後，打擊率僅0.213，排名央聯規定打席以上的打者中最後一名，引起日本球迷廣大討論。

山田哲人是近年來日本最閃耀的巨星之一，2014年以29轟、打擊率0.324的安打王之姿打響名號；2015年則締造日職相隔65年的3成打擊率、30轟、30盜、100打點；去年，他再度以打擊率0.304、38轟、30盜成為日本職棒史上第1位連2年達成333紀錄的球員。

年輕、全能，外加守備位置是二壘，山田哲人被看好是下一位最有可能挑戰大聯盟的日本打者之一，大聯盟球探不斷追蹤其表現。當他本季5月中打擊率不到2成時，日媒指出美國球探還是非常有興趣，關注度比中田翔、筒香嘉智還要高，「如果他宣布要挑戰大聯盟，勢必會形成爭奪戰。」大聯盟球探說道。

山田哲人被看好是最有可能挑戰大聯盟的日本打者之一。（資料照，法新社）

然而，山田至今仍未脫離打擊低潮，目前打擊率僅0.213，在央聯規定打席中排名第32，也就是最後一名，另有7轟9盜。雖然上壘率還是高達0.346，傲人的長打率卻剩下0.349。

山田低潮原因眾說紛紜，最常見的就是因為參加經典賽而累積下來的疲勞，還有前養樂多監督若松勉表示，可能受到去年球季後段2記擊中背部的觸身球影響，本季被外角變化球三振的次數明顯增加；另有球迷說，山田本來就比較慢熱，像2015年6月16日前也僅有11發全壘打，最後卻以38轟作收。