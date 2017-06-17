網球》運動員巔峰期到尾聲 球王：頂多再打幾年
2017/06/17 09:46
球王穆雷。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕世界球王穆雷（Andy Murray）在今年法網挺進四強後遭瓦林卡（Stan Wawrinka）拍落，昨天他接受採訪表示，自己可能只剩下幾年的時間能留在世界頂尖的位置。
今年滿30歲的穆雷認為自己的狀態會隨著年紀漸漸下滑：「雖然我的教練藍道（Ivan Lendl）直到32歲仍非常有競爭力，但在這2、30年間，運動員的巔峰狀態大多只維持到30出頭。我知道近年有越來越多球員在35歲左右仍表現得很棒，但我不一定會是那一種球員。」
不過穆雷此言並沒有退休之意，他接著說只要自己的身體狀態允許，絕對會繼續留在球場：「我不知道我還能打多久，但我目前還非常享受在球場上的時光。」
穆雷在法網止步4強。（法新社）
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