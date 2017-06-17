MLB》「我引退了」 黑田大叔赴美親自告訴一朗

黑田博樹（左）與鈴木一朗交情相當深厚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕廣島鯉魚傳奇投手黑田博樹去年宣布引退，15號球衣也成為廣島「永久欠番」，而退休後的他也不得閒，上個月赴美拜訪前輩鈴木一朗，親自告訴他「我引退了。」兩人的好交情也溢於言表。

據日本雜誌《Sports Graphic Number Web》報導，洛杉磯道奇5月18日舉辦一年一度的「Japan Night」活動，表彰從野茂英雄至前田健太以來共7名日籍球員對球隊的貢獻。

而道奇選在這天舉辦也有其意義，因為道奇在主場對上馬林魚，對方陣中有史上最偉大的日籍球星鈴木一朗，去年完成3000安的生涯里程碑，這對兩隊來說意義非凡。

旅美生涯從道奇起步的黑田博樹賽前也有來到球場，一開始以為他是獲得官方邀請，但黑田卻回應這是他的私人行程，他只是想和好友一朗聊聊天。

黑田博樹與鈴木一朗在球場上互相寒暄，黑田告知好友他引退了，一朗回說：「我知道啊！」黑田繼續說道，自己引退後就沒有再和他見過面，來這裡想跟好友們見見面，而得知對方來意後，一朗不禁莞爾一笑，他一開始還想說「他（黑田）為什麼會來？」黑田引退前曾經傳簡訊和他說。

黑田和一朗曾在洋基當過2年多的隊友，這是他們睽違963天再度相見，一朗回憶起從前，稱讚黑田絕對不會搞砸比賽，而黑田則認為一朗是一名很厲害的球員，自己從他身上學習到很多，他總是為比賽在做準備。

黑田與克蕭（Clayton Kershaw）在道奇時期建立起不錯的交情，賽前兩人也不忘傳接球，重溫當年一起打拚的時光。