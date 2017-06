MLB》薛哲10K好投 國民輕取大都會（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民作客大都會,全場轟3支全壘打共得4分,加上先發薛哲(Max Scherzer)主投8局飆出10K好投,僅失1分,國民以7:2輕取大都會,穩坐東區龍頭寶座。

3局上國民威特斯(Matt Wieters)、泰勒(Michael Taylor)相繼開轟拿下2分,6局上倫登(Anthony Rendon)又敲出2分砲助國民取得4分領先,8局下大都會雷耶斯(Jose Reyes)敲出陽春砲追了1分。

9局上國民靠著安打及保送再得2分,下半局換上牛棚凱利(Shawn Kelley)登板,被布魯斯(Jay Bruce)敲出一支右外野方向的陽春砲後沒有再失分,成功關門。

薛哲今天主投8局,繳出4安打、失1分責失、2保送、10三振,收下本季第8次勝投。大都會先發梅茲(Steven Matz)主投7局,被敲出8安打包含3支全壘打,失4分皆責失,吞下本季首場敗投。

薛哲今天投8局僅失1分。(法新社)