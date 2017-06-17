MLB》薛哲10K好投 國民輕取大都會（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民作客大都會，全場轟3支全壘打共得4分，加上先發薛哲（Max Scherzer）主投8局飆出10K好投，僅失1分，國民以7：2輕取大都會，穩坐東區龍頭寶座。

3局上國民威特斯（Matt Wieters）、泰勒（Michael Taylor）相繼開轟拿下2分，6局上倫登（Anthony Rendon）又敲出2分砲助國民取得4分領先，8局下大都會雷耶斯（Jose Reyes）敲出陽春砲追了1分。

9局上國民靠著安打及保送再得2分，下半局換上牛棚凱利（Shawn Kelley）登板，被布魯斯（Jay Bruce）敲出一支右外野方向的陽春砲後沒有再失分，成功關門。

薛哲今天主投8局，繳出4安打、失1分責失、2保送、10三振，收下本季第8次勝投。大都會先發梅茲（Steven Matz）主投7局，被敲出8安打包含3支全壘打，失4分皆責失，吞下本季首場敗投。

薛哲今天投8局僅失1分。（法新社）