MLB》剪球衣事件再一樁！ 這回小熊先發請人代勞（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟「剪球衣」事件再添一樁!海盜今於主場舉辦「黑人聯盟球復古日」,來訪的小熊先發巴特勒(Eddie Butler)卻因球衣違反比賽規定,被迫請人幫忙修剪球衣。

小熊作客海盜三連戰首戰就話題不斷,1局上瑞佐(Anthony Rizzo)首打席開轟,重播後改判界外遭沒收,總教練梅登(Joe Maddon)抗議遭驅逐出場,1局下先發巴特勒登板準備投球,不料主審再度喊卡。

由於適逢海盜一年一度的黑人聯盟復古日,作客的小熊配合穿上復古球衣應景出賽,但白色長袖內搭衣卻違反規定。根據大聯盟比賽規則,投手的袖子不得有任何白色,因為與球的顏色過於相近,會干擾打者看球。

巴特勒一開始嘗試要將白色長袖捲起來,藏在外面灰色短袖球衣下面,但弄了半天,最後還是請球團人員幫忙,用剪刀把白色長袖剪成短袖。

大聯盟上回剪球衣風波也是發生在復古球衣日,當時仍效力白襪的王牌投手塞爾(Chris Sale),因不滿復古球衣穿起來不舒服、會干擾投球,向球團反應無效後暴怒,親自拿剪刀剪碎全隊球衣。