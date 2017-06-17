MLB》剪球衣事件再一樁！ 這回小熊先發請人代勞（影音）
2017/06/17 10:47
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟「剪球衣」事件再添一樁！海盜今於主場舉辦「黑人聯盟球復古日」，來訪的小熊先發巴特勒（Eddie Butler）卻因球衣違反比賽規定，被迫請人幫忙修剪球衣。
小熊作客海盜三連戰首戰就話題不斷，1局上瑞佐（Anthony Rizzo）首打席開轟，重播後改判界外遭沒收，總教練梅登（Joe Maddon）抗議遭驅逐出場，1局下先發巴特勒登板準備投球，不料主審再度喊卡。
由於適逢海盜一年一度的黑人聯盟復古日，作客的小熊配合穿上復古球衣應景出賽，但白色長袖內搭衣卻違反規定。根據大聯盟比賽規則，投手的袖子不得有任何白色，因為與球的顏色過於相近，會干擾打者看球。
巴特勒一開始嘗試要將白色長袖捲起來，藏在外面灰色短袖球衣下面，但弄了半天，最後還是請球團人員幫忙，用剪刀把白色長袖剪成短袖。
大聯盟上回剪球衣風波也是發生在復古球衣日，當時仍效力白襪的王牌投手塞爾（Chris Sale），因不滿復古球衣穿起來不舒服、會干擾投球，向球團反應無效後暴怒，親自拿剪刀剪碎全隊球衣。
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