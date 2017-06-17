MLB》朋友、投教預言成真 沃奎茲PO照悼念好友繳無安打
2017/06/17 11:00
馬林魚投手沃奎茲相當思念已逝投手范屈拉。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚投手沃奎茲（Edinson Volquez）在美國時間6月3日投出本季大聯盟首場無安打比賽，而當天正好也是已逝好友范屈拉（Yordano Ventura）的冥誕，沃奎茲近日回憶此事，認為賽前的一些預兆很瘋狂。
「我還是一直在想他。」沃奎茲與范屈拉曾當過2年隊友，兩人雖然相差8歲，但卻建立起深厚的友誼。而在沃奎茲先發比賽當天正好是范屈拉的冥誕，沃奎茲在賽前也PO照悼念好友。
回憶起那場比賽，沃奎茲表示，從PO照悼念好友范屈拉後，就發生一連串「瘋狂」的事。先是有名朋友預測他會投出無安打比賽。當天到球場後，投手教練奈維斯（Juan Nieves）也對他說，「你今天會投出無安打比賽」。事後回想這一切，沃奎茲感到相當不可思議。
另一件神奇的事就是在比賽當天，沃奎茲不慎與對手球員相撞，左腿些微受到影響，投完4局原先還想提前下場，但之後腳卻突然好轉，讓他得以完投9局，並投出無安打比賽。這些種種都讓沃奎茲認為，比賽當天范屈拉也陪在他身旁。
沃奎茲悼念好友貼文
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