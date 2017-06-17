日本公開賽》鄭怡靜拔「牙」成功 殺進女單八強
2017/06/17 10:02
鄭怡靜（取自國際桌總官網）
〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的台灣桌球女將鄭怡靜，今天上午在日本公開賽女單次輪，以4:1解決世界排名36的葡萄牙老將傅玉，八強將迎戰新加坡曾尖和德國韓瑩之戰的勝方。
右手直板打法的傅玉來自河北，1978年出生，1998年離開中國到西班牙打球，後來入籍葡萄牙，2015年歐洲錦標賽為葡國摘下女單銅牌。
今年二月卡達公開賽，鄭怡靜曾以4:1打敗傅玉，今天再度過招，也未遭遇頑抗，以11:7、11:8、11:7、10:12、11:7完成對戰二連勝。
傅玉（取自國際桌球官網）
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