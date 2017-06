MLB》判決轉彎太過火 小熊模範球星罕見發飆（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕小熊隊模範球星瑞佐(Anthony Rizzo),今對海盜轟出首局首打席全壘打,未料他跑回休息室後,裁判突然改判為界外,讓脾氣超好的瑞佐罕見動怒,在休息室飆罵裁判。

瑞佐在14日被小熊教頭梅登調到第一棒,賽前已連2戰首局首打席全壘打,今對海盜隊首打席,他再次把球轟出右外野,起初裁判手勢明確指出是全壘打,未料瑞佐跑回休息室後,裁判又開會討論,突然改判成球飛出界外,沒收瑞佐的連3場首局首打席全壘打。

改判當下,梅登上場跟裁判理論,並啟用電視重播,最後依然維持界外的判決,讓梅登相當不服氣,持續上場爭論,最後被趕出場,本季第一次。

瑞佐(右)罕見動怒。(美聯社)

轉播單位鏡頭也照到瑞佐在休息室動怒,這個畫面相當罕見,去年10月,瑞佐曾因誤認保送而提前丟棒的小動作向主審道歉,尊重判決的舉動引起球迷瘋傳,瑞佐當時也表示,裁判跟球員一樣都打162場比賽,即便不認同好壞球判決,他也不喜歡表現給主審看。

相關請見:小熊球星主動跟主審道歉 美球迷感動瘋傳

然而,今天突然轉彎的判決終於讓瑞佐忍不住,在休息室痛罵,所幸隊友攔住他才沒有和梅登一樣被趕出場,最後他再度站上打擊區,選到保送,錯失相隔21年的連3戰首局首打席開轟紀錄。

瑞佐罕見動怒:

Just watched the Rizzo non-homer. Hot mics in Pittsburgh! pic.twitter.com/ZBjY53cvQq — jon greenberg (@jon_greenberg) 2017年6月17日

瑞佐真的很生氣:

Anthony Rizzo is REALLY angry. Wow. Listen to this. pic.twitter.com/wMZ3Lq6Lw6 — Chicago Sports News (@ChiSportUpdates) 2017年6月16日