MLB》判決轉彎太過火 小熊模範球星罕見發飆（影音）
2017/06/17 10:21
〔體育中心／綜合報導〕小熊隊模範球星瑞佐（Anthony Rizzo），今對海盜轟出首局首打席全壘打，未料他跑回休息室後，裁判突然改判為界外，讓脾氣超好的瑞佐罕見動怒，在休息室飆罵裁判。
瑞佐在14日被小熊教頭梅登調到第一棒，賽前已連2戰首局首打席全壘打，今對海盜隊首打席，他再次把球轟出右外野，起初裁判手勢明確指出是全壘打，未料瑞佐跑回休息室後，裁判又開會討論，突然改判成球飛出界外，沒收瑞佐的連3場首局首打席全壘打。
改判當下，梅登上場跟裁判理論，並啟用電視重播，最後依然維持界外的判決，讓梅登相當不服氣，持續上場爭論，最後被趕出場，本季第一次。
瑞佐（右）罕見動怒。（美聯社）
轉播單位鏡頭也照到瑞佐在休息室動怒，這個畫面相當罕見，去年10月，瑞佐曾因誤認保送而提前丟棒的小動作向主審道歉，尊重判決的舉動引起球迷瘋傳，瑞佐當時也表示，裁判跟球員一樣都打162場比賽，即便不認同好壞球判決，他也不喜歡表現給主審看。
然而，今天突然轉彎的判決終於讓瑞佐忍不住，在休息室痛罵，所幸隊友攔住他才沒有和梅登一樣被趕出場，最後他再度站上打擊區，選到保送，錯失相隔21年的連3戰首局首打席開轟紀錄。
瑞佐罕見動怒：
Just watched the Rizzo non-homer. Hot mics in Pittsburgh! pic.twitter.com/ZBjY53cvQq— jon greenberg （@jon_greenberg） 2017年6月17日
瑞佐真的很生氣：
Anthony Rizzo is REALLY angry. Wow. Listen to this. pic.twitter.com/wMZ3Lq6Lw6— Chicago Sports News （@ChiSportUpdates） 2017年6月16日
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