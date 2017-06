MLB》甫扛投手最遠轟破紀錄 鯊魚一局爆淪敗投（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人先發「鯊魚」薩瑪賈(Jeff Samardzija)生涯第三度炸裂,飛行距離446英呎刷新聯盟投手紀錄,但洛磯狠掃15安反以10:8力退巨人,此役「打優於投」的鯊魚一局爆淪為敗投。

上役主投7.2局飆10K摘下久違勝投的鯊魚,此役作客洛磯前4局僅丟1分,5局上2出局後咬中偏高速球,扛出中外野大牆,助巨人取得4:1領先。

這是鯊魚大聯盟生涯第3轟、也是最遠的一支,根據官方數據,這發兩分砲飛了446英呎,為大聯盟自2015年啟用Statcast™系統後投手開轟最遠紀錄,目前投手開轟距離排行榜前13名有7發皆來自巨人,小熊王牌阿里耶塔(Jack Arrieta)曾於本季熱身賽轟出465英呎大號全壘打。

不料甫炸裂的鯊魚火速遭遇反撲,洛磯在攻守交換後單局猛掃5安反以6:4超前,其中包含一支三壘打及三分砲,6局下代打的史托利(Trevor Story)追加陽春砲。一局爆的鯊魚此役主投6局挨11安含2轟,狂丟8分皆為責失,開轟紀錄夜苦吞本季個人第9敗。

鯊魚炸裂刷新聯盟紀錄。(美聯社)

鯊魚挨轟後踢土洩憤。(美聯社)