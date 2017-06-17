MLB》甫扛投手最遠轟破紀錄 鯊魚一局爆淪敗投（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人先發「鯊魚」薩瑪賈（Jeff Samardzija）生涯第三度炸裂，飛行距離446英呎刷新聯盟投手紀錄，但洛磯狠掃15安反以10：8力退巨人，此役「打優於投」的鯊魚一局爆淪為敗投。

上役主投7.2局飆10K摘下久違勝投的鯊魚，此役作客洛磯前4局僅丟1分，5局上2出局後咬中偏高速球，扛出中外野大牆，助巨人取得4：1領先。

這是鯊魚大聯盟生涯第3轟、也是最遠的一支，根據官方數據，這發兩分砲飛了446英呎，為大聯盟自2015年啟用Statcast™系統後投手開轟最遠紀錄，目前投手開轟距離排行榜前13名有7發皆來自巨人，小熊王牌阿里耶塔（Jack Arrieta）曾於本季熱身賽轟出465英呎大號全壘打。

不料甫炸裂的鯊魚火速遭遇反撲，洛磯在攻守交換後單局猛掃5安反以6：4超前，其中包含一支三壘打及三分砲，6局下代打的史托利（Trevor Story）追加陽春砲。一局爆的鯊魚此役主投6局挨11安含2轟，狂丟8分皆為責失，開轟紀錄夜苦吞本季個人第9敗。

鯊魚炸裂刷新聯盟紀錄。（美聯社）

鯊魚挨轟後踢土洩憤。（美聯社）