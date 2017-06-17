NBA》誰能與喬丹比肩？ 勇士主帥力推詹皇

詹姆斯（左）、喬丹。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）球風全面，是當今NBA最具宰制力的球星之一，常常拿來與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）作比較，對此，曾與喬丹一起完成三連霸、勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，詹姆斯與喬丹是他心目中最頂尖的2名球員。

詹姆斯今年季後賽表現神勇，屢屢打破喬丹的紀錄，更連續7年率隊挺進總冠軍賽，雖然在系列戰繳出33.6分、12籃板、10助攻場均大三元的恐怖數據，但一人難敵眾拳，騎士衛冕失利，勇士復仇成功。

雖然成功率領球隊再度封王，但勇士主帥柯爾非常肯定詹姆斯的表現，並拿他與喬丹做比較，他說，這兩人是他心目中最頂尖的兩名球員，詹姆斯32歲還處於巔峰，而且他還持續再進步，這實在太令人難以置信。