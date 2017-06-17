MLB》阿普頓超美技守備 老虎主場大勝光芒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今在主場迎戰光芒，全隊打線大爆發，共繳出2支全壘打、13支安打，外野手阿普頓（Justin Upton）也展現優異守備，終場老虎以13：4大勝光芒，拿下系列賽前2勝，明後天與光芒還有2場比賽。

老虎首局就由二壘手金斯勒（Ian Kinsler）轟出首打席全壘打，拿下1分。到了4局下，艾維拉（Alex Avila）再轟出一支陽春砲，自此老虎打線開始發威，光4、5、6局就敲出10安，共拿下12分，終場以13：4輕取光芒。

老虎三壘手卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos）敲出2安，貢獻4分打點。阿普頓此役也敲2安，有3分的進帳。而金斯勒轟出生涯第43支首局首打席全壘打，在大聯盟中排名躍升為第5。

而在5局上時，光芒打者迪克森（Corey Dickerson）敲出一記高遠飛球，眼看球就要飛出場外形成全壘打，但阿普頓馬上跳起，穩穩的將球接殺，出色的守備也為比賽增添亮點。