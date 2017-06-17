MLB》鮑爾歸隊就開轟 馬林魚完封勇士
2017/06/17 14:30
史崔利今天投6.1局0失分。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今馬林魚作客勇士，剛從傷兵名單歸隊的鮑爾（Justin Bour）敲出陽春砲，加上先發史崔利（Dan Straily）主投6局無失分的好投，最後以5：0完封對手，拿下三連勝。
馬林魚首局靠著耶利奇（Christian Yelich）的二壘安打先馳得點，4局上剛從傷兵名單歸隊的鮑爾敲出陽春砲，6局上靠著連續安打及保送再拿下1分拉開比數，9局上耶利奇又補1分打點，勇士則整場一分未得。
馬林魚先發史崔利主投6.1局，僅被敲出4安打、0保送、8三振、0失分，拿下本季第5勝。勇士先發紐坎布（Sean Newcomb）則主投6局，被敲出5安打包含一支全壘打，失3分皆責失，丟出4保送、3三振，吞下本季第2敗。
鮑爾。（法新社）
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