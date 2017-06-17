MLB》腕傷復原不如預期 前世界大賽MVP進傷兵名單

索布里斯特腕傷恢復狀況不佳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆世界大賽MVP、小熊超級工具人索布里斯特（Ben Zobrist）因傷被迫進廠維修，球團今宣布將左腕傷勢恢復不佳的索布里斯特放入10日傷兵名單，從小聯盟召回拉史特拉（Tommy La Stella）代班。

「我試著改右打但還是不行。在這個時間點，你不會想讓球隊少一名戰力，手傷全好之前得先找個人來補，這樣我也多了7天能好好養傷。」索布里斯特說，他在上月底出現左腕不適，近兩週帶傷上陣造成發炎未癒，排定今接受MRI檢查。

「（腕傷）恢復沒有預期快，可能還要再三、四天才會感覺好一點，這樣也差不多要10天，就讓球隊能有多一些選擇去調度板凳球員。」索布里斯特解釋，左右開弓的他曾透露自己採右打時手腕比較痛，但今天受訪時說左打也痛，可能得完全休息。

總教練梅登（Joe Maddon）認為讓索布里斯特休息是正確決定，讓他暫時關機、冷卻，歸隊就能重持身手。索布里斯特缺陣期間，將由甫回3A的史特拉暫時頂替空缺。