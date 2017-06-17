MiLB》超扯出局！ 超歪界外球竟然轉彎了（影音）

We’ve never seen anything like this… but an out is an out. pic.twitter.com/tWEH0X1cFq — #VoteChihuahuas （@epchihuahuas） 2016年9月2日

〔體育中心／綜合報導〕美國社群媒體近日流傳一支影片，打者明明就將球擊出界外，未料竟瘋狂地轉進場內，最後形成界內球，意外讓守方刺殺一壘，賺到一個出局數。

一場大都會3A與教士3A的比賽中，大都會打者坎貝爾（Eric Campbell）將球擊出界外，眼看是非常偏離內野的界外，竟然一路往界內的方向滾去，投手與主審發現到不尋常軌跡，趕緊上前查看，果真最後滾回界內被一壘手接住，踩壘完成刺殺。

教士3A推特賽後表示，「我們從來沒看過類似這樣的球，但出局就是出局。」不少球迷也發表意見，有人認為棒球規則有點奇怪，「我是認為如果球第一時間就在界外就應該要算界外球才合理。」

還有美國棒球教練說，「這就是為何我要求學生每一球都要跑，我不在乎是否界外，跑就對了，你永遠不知道會發生什麼事情。」

這球經典案例也讓美國媒體「CBS」想到1981年水手隊的蘭德爾（Lenny Randle），他在一場比賽竟試圖將界內球吹出界外，最後球雖然真的出界，但是皇家隊提出抗議，裁判以蘭德爾干擾球而判決安打上壘。

將球吹出界：