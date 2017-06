MLB》兩隊互炸成全壘打大賽 坦姆斯再見轟氣走教士（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕教士今作客釀酒人之戰猶如「全壘打大賽」,兩隊打線合掃7轟、全場11分皆來自全壘打,雙方纏鬥至第10局,坦姆斯(Eric Thames)扛出再見轟,助釀酒人以6:5氣走教士,炸裂的坦姆斯以19轟並列國聯全壘打王。

教士首局就扛2轟取得4:0領先,釀酒人在4局下開轟反撲追平把教士先發打退場,接手的史丹曼(Craig Stammen)一登板就用反手接球美技化解危機,第8局兩隊輪流開轟緊咬比數,9局打完雙方平手進入延長。

10局上教士連打3個滾地出局沒能拿分,10局下由巴克特 (Ryan Buchter)續投,率先上場打擊的坦姆斯咬中速球一棒扛出中外野大牆,單場5支3演出猛打賞,第三支安打還是支再見陽春砲。這是釀酒人本季第二次向對手說再見,坦姆斯追上國民齊默曼(Ryan Zimmerman)及紅人沃托(Joey Votto),以19轟並列國聯全壘打王。

坦姆斯再見轟登國聯全壘打王。(法新社)