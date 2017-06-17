MLB》兩隊互炸成全壘打大賽 坦姆斯再見轟氣走教士（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕教士今作客釀酒人之戰猶如「全壘打大賽」，兩隊打線合掃7轟、全場11分皆來自全壘打，雙方纏鬥至第10局，坦姆斯（Eric Thames）扛出再見轟，助釀酒人以6：5氣走教士，炸裂的坦姆斯以19轟並列國聯全壘打王。

教士首局就扛2轟取得4：0領先，釀酒人在4局下開轟反撲追平把教士先發打退場，接手的史丹曼（Craig Stammen）一登板就用反手接球美技化解危機，第8局兩隊輪流開轟緊咬比數，9局打完雙方平手進入延長。

10局上教士連打3個滾地出局沒能拿分，10局下由巴克特 （Ryan Buchter）續投，率先上場打擊的坦姆斯咬中速球一棒扛出中外野大牆，單場5支3演出猛打賞，第三支安打還是支再見陽春砲。這是釀酒人本季第二次向對手說再見，坦姆斯追上國民齊默曼（Ryan Zimmerman）及紅人沃托（Joey Votto），以19轟並列國聯全壘打王。

坦姆斯再見轟登國聯全壘打王。（法新社）