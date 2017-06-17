美記者爆料騎士「求變」 洛夫恐打包走人
2017/06/17 12:19
洛夫。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕NBA總冠軍賽日前落幕，克利夫蘭騎士以1：4敗給金州勇士，賽後也掀起一波檢討聲浪。有記者爆料，騎士準備啟動交易，對象主要是冠軍賽表現欠佳的大前鋒洛夫（Kevin Love）。
尚波特。（法新社）
《ESPN》記者Dave McMenamin在當地時間週五於廣播節目上，談論到騎士隊未來的發展，他指出，騎士正在尋求陣容上的變化，藉此提升戰力，而陣中最有可能被交易的，就是洛夫與尚波特（Iman Shumpert）。
洛夫在總冠軍賽共繳出平均16分、11.2籃板、1助攻的表現，命中率為3成8；尚波特則有3.6分、1.6籃板和0.4助攻的表現。
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