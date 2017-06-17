NBA》留下完整奪冠陣容 勇士將與伊古達拉續約

伊古達拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊連3年闖進總冠軍賽奪下2座冠軍，下季能否留住冠軍陣容完成連霸值得關注，勇士主將柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）的新合約勢必將壓縮其他球員薪資。對此美媒報導，曾拿下2015年FMVP的33歲老將伊古達拉（Andre Iguodala），願意放棄其他球隊的高薪挖角，將與勇士簽下複數年合約，每年薪水預估在800萬美元至1200萬美元左右。

伊古達拉在2015年總冠軍賽場均能拿16.3分、5.8籃板、4助攻，並守死騎士球星詹姆斯（LeBron James）成為奪冠關鍵，勇奪生涯首座FMVP，今年他雖然前4戰進攻表現平平，但防守偶有佳作，第3戰的關鍵火鍋，狠狠打碎詹姆斯追平比分的機會，而關鍵的第5戰展現老將價值，除了得分寫下本季季後賽單場新高的20分外，還大秀6次暴扣，成功幫助勇士成功奪冠。

勇士今夏將有10名球員成為自由球員，維持冠軍陣容的完整性成為球團的首要課題，他們率先與伊古達拉達成續約共識，這名老將曾表示很喜歡勇士，而且他的場外投資和事業都在舊金山，很有可能會在勇士待到退休。