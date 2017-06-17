中職》曾拒美職6位數美金合約 彭名宇宣布參加選秀

彭名宇。（帕菲克經紀公司提供）

〔體育中心／綜合報導〕帕菲克運動經紀公司表示，目前就讀於中國文化大學大三的外野手彭名宇決定休學利用U-18世界盃青報國手的資格報名參加中職選秀。

188公分高的彭名宇是少見身材高大又具有速度的選手，從本壘到一壘只需要3.7秒，靠著這樣的先天優勢，高中畢業就吸引美國職棒球隊送上6位數美金合約。在經過文化大學這幾年的磨練後，連砲管都長出來，今年春季聯賽包辦全隊四分之一的全壘打。

對於投入選秀，他表示：「心態以及打擊技術上覺得自己已經準備好了，也和教練討論過，他們分析職棒的困難與挑戰，並希望我能全心全意投入職棒系統的訓練。」

彭名宇最大的優勢在於速度，對於進入職棒他期許自己：「用速度發揮價值。現在的棒球講求的是速度，無論是揮棒速度，跑壘速度，甚至是投球速度，都是以速度決勝負，他希望自己能利用這方面的優勢幫助球隊。」

現今職棒裡，張志豪是他相當欣賞的球員，彭名宇認為：「志豪學長是我努力的目標，他有速度又有爆發力，能用守備幫助球隊，也能用長打作出貢獻，是我未來進入職棒努力的目標。」

彭名宇。（帕菲克經紀公司提供）

彭名宇。（帕菲克經紀公司提供）