NBA》有自信趕上騎士 喬治：但要先補強

喬治（右）與詹姆斯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬當家球星喬治（Paul George）日前才親口承諾會續留球隊，近日也展現奪冠欲望，表示球隊只要補強好球員，就能追上本季東部冠軍騎士。

溜馬本季以42勝40敗的成績前進季後賽，但第一輪就遇到騎士，慘遭橫掃出局。不過值得注意的是，騎士4場比賽都沒有贏超過6分，可說是驚險拿下首輪。因此喬治相當有信心能趕上騎士，「在這種情況下，我覺得我們很接近。因為我們對抗騎士的表現是東部球隊中最好的，而且我們也有很大的機會能贏下那個系列賽。」

但即便如此有信心，喬治也坦言，溜馬必須從選秀或是自由球員市場中進行補強，才有機會能挑戰騎士，「要追上騎士的同時，我們需要更多有天賦的好球員。」

而關於外界傳出喬治有可能與詹姆斯（LeBron James）聯手的消息，喬治也予以否認，「我根本沒跟詹姆斯交流，我很敬佩他，但我們沒有交流彼此的未來動向。」