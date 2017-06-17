美國公開賽》第2回合四人並列領先 潘政琮無緣晉級

台灣好手潘政琮。（資料照，取自美國公開賽官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國公開賽今天打完第2回合，場上桿數已不像昨天打得那麼低，英格蘭凱西、佛利特伍德和美國哈曼、寇普卡4人同以總計137桿並列領先。台灣好手潘政琮總計147桿未能跨過晉級門檻。

第117屆美國公開賽第2回合，Erin Hills球場完全不像第1回合那麼容易抓鷹獵鳥，前9洞原本領先的佛勒就從第11洞起接連推桿不順，連吞3個柏忌，成績由紅翻黑，73桿完賽，總計138桿退至並列第5。

包括凱西、佛利特伍德、哈曼、寇普卡4人，同以1桿之差並列領先。凱西第2回合起伏很大，第10洞出發之後，隨即在第11洞推進2呎博蒂躍居領先，但第12洞前兩桿都打進長草，花了4桿才上果嶺，吞下柏忌，隨後又在第14洞長洞出狀況，同樣是被長草所困，加上果嶺3推桿苦吞三柏忌，第15洞再花1桿，這5桿重損讓他排名直直落。

但凱西重整旗鼓，第17和18洞連續抓鳥，回到前9洞又連著進帳3個博蒂，把5桿損失全數補回來，他以71桿完賽重回並列領先行列。

今天場上表現最好的是日本名將松山英樹和美國的瑞維耶，兩人都打出65桿。松山英樹前8洞打下6個博蒂，加上第13洞長推抓鳥，進帳7個博蒂，總計139桿從淘汰邊緣衝上並列第8。瑞維耶則是8個博蒂、1個柏忌完賽，總計140桿並列13名。

台灣好手潘政琮今天前8洞打下2鳥1柏忌，還有機會往前衝，可惜第9洞短洞開球距不夠，第2桿短切過頭，來來回合花了5桿，後9洞沒再進帳，第17洞攻果嶺沒打足又吞柏忌，74桿完賽，總計147桿沒進入145桿的晉級線內。

賽後小潘表示，這次雖然打的不錯，但在大賽裡面容不得一點點的誤差，也更清楚得看到自己可以努力的空間。他也覺得，大賽的場地設定，會把選手的能力推升到更精準的狀態，他會繼續努力。