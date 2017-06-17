MLB》穿法官球衣練揮棒 小球迷場邊「開庭」萌翻天（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基超級菜鳥「法官」賈吉（Aaron Judge）頻開轟刷新紀錄，人氣扶搖直上成為當紅炸子雞，大聯盟轉播畫面今帶到場邊有小球迷模仿法官，場邊「開庭」可愛模樣萌翻眾人。

洋基今作客運動家主場，2局下遭猛打10人次以0：4落後，3局上賈吉「開庭」炸裂用三分砲將差距縮小為1分，洋基5至7局各添1分反以6：4超前。

8局下輪到運動家進攻，轉播帶到場邊一位穿著洋基主場條紋球衣、背號99號的小球迷，隨後導播不斷將畫面帶到這位「小法官」，還不忘帶到場上守備的「大法官」，只見他拎起小球棒，霸氣做足熱身動作，最後以左打之姿完成揮棒，「開庭」可愛模樣萌翻全場。洋基該局遭運動家搶下2分，最終以6：7落敗，開轟的賈吉則以23轟續居聯盟全壘打王。