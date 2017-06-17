MLB》洋基王朝將至？美媒：他們還有秘密武器

〔體育中心／綜合報導〕洋基年輕勢力賈吉（Aaron Judge）與桑契斯（Gary Sanchez）抬頭，今賽前以38勝26敗高居美聯東區第一，打破不少專家眼鏡。然而，這可能還不是洋基本季最完整的陣容，小聯盟大物新秀托瑞斯（Gleyber Torres）正在3A待機而動，有望在今年成為核心班底。

托瑞斯是去年洋基以查普曼換來的大物新秀，本季排名ESPN百大新秀第4名，春訓期間就繳出打擊率0.448，但洋基不急著拉上這名20歲新秀，先讓他在2A、3A繼續磨練。

球季開打後，戰績長紅的洋基找到如同過往李維拉、基特、佩提特、波沙達的四核心雛形，以賈吉、桑契斯、畢坦西斯為主，還有柏德（Greg Bird）等這位同樣是自家農場培養的潛力股。不久後，托瑞斯有機會加入這個核心陣容。

賈吉（左）與桑契斯（右）是目前洋基的核心。（法新社）

為何洋基現在還不升上托瑞斯？主因是洋基希望他取代掙扎的海德利（Chase Headley）、接下三壘防區。老本行是游擊手的他，持續在3A練習三壘的守備。

「托瑞斯已經開始熟悉三壘，他有很棒的工作態度、柔軟的手腕，還有足夠的臂力，剩下就是時間問題讓他的感覺更好。」3A總教練Al Pedrique表示，托瑞斯很有才華，可以變成一名特別的球員。

托瑞斯本季出賽54場，7轟7盜、打擊率0.285。ESPN認為，他可望在交易大限前上大聯盟，並擔任先發野手，成為去年的桑契斯、今年上半季的賈居之後，第三名掀起熱潮的菜鳥。

托瑞斯本季有機會成為洋基核心成員。（美聯社）