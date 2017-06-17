MLB》貝茲攻守俱佳 轟陽春砲撃垮太空人（影音）

We'd prefer to have the lead, thanks — Mookie Betts pic.twitter.com/zu71S1ZHrH — Sports Illustrated （@SInow） 2017年6月17日

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今展開與太空人的三連戰，外野手貝茲（Mookie Betts）今攻守表現都相當出色，8局上時更是一舉轟出致勝陽春砲，終場助紅襪以2：1獲勝。

在第3局時，貝茲先被保送上壘，之後隊友佩卓亞（Dustin Pedroia）、莫爾蘭（Mitch Moreland）接力敲安，順利讓貝茲回壘，紅襪先馳得點拿下1分。

到了第6局，太空人2出局，一二壘有人，此時柯瑞亞（Carlos Correa）敲出安打，外野手史普林格（George Springer）打算衝回本壘，不過貝茲在接到球後，毫不猶豫地投出96.8英里的速球回傳本壘，讓捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）成功刺殺史普林格，化解危機。

之後直到7局下，太空人捕手麥肯（Brian McCann）轟出陽春砲，才將比分扳平為1：1。但到了8局上，貝茲一上場就敲出陽春砲，也讓紅襪一舉超前太空人，拿下勝利，而這是貝茲本季第12支全壘打。

貝茲轟出超前陽春砲，助紅襪致勝。（今日美國）