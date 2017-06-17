LPGA菁英賽》李旻、徐薇淩晉級決賽 曾雅妮等3人淘汰

李旻。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將李旻和徐薇淩今天在Meijer LPGA菁英賽第2回合，順利跨過晉級線，闖進決賽。

李旻今天開賽之後3洞抓了2鳥，但在比賽中段挨了3個柏忌，所幸後9洞賺回兩桿，以70桿完賽，總計139桿並列42名。

徐薇淩則是開賽第1洞打下唯一的博蒂之後，就一路保Par，直到第13洞吞下柏忌，她以平盤71桿完賽，總計140桿剛好晉級。

錢珮芸和曾雅妮今天都繳出74桿，錢珮芸總計143桿，曾雅妮145桿，未能打進決賽。程思嘉平盤71桿作收，總計146桿也遭淘汰。

領先者仍是加拿大的韓德森，今天她打下7個博蒂、3個柏忌。原本她在第15洞抓鳥時，已把差距拉開，但最後兩洞連續柏忌收尾，67桿繳卡，總計130桿，低於標準桿12桿，改寫賽史36洞最低桿紀錄，她暫以兩桿之差領先美國湯普森、南韓許敏姬和西班牙的希干妲。希干妲今天打出全場最佳的64桿，包括1鷹、5鳥，柏忌的完美佳作。

徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）