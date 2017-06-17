MLB》卡本特、佛勒背靠背開轟 憤怒鳥打爆金鶯
2017/06/17 14:23
〔體育中心／綜合報導〕紅雀與金鶯今天展開「雙鳥大戰」，憤怒鳥打線火力全開，全隊敲5轟掃14安，王牌投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）繳出6局失1分的好投，紅雀終場以11：2大勝金鶯，中止3連敗。
紅雀此役敲出5轟為本季新高，德容（Paul DeJong）率先在4局上敲出2分砲，而卡本特（Matt Carpenter）和佛勒（Dexter Fowler）6局上聯手敲出背靠背開轟、潘姆（Tommy Pham）和吉歐可（Jedd Gyorko）分別在比賽後段也補上2分砲和陽春砲，終場以11：2擊敗金鶯。
紅雀先發投手馬丁尼茲主投6局挨4安失1分，另有8K和3次四壞球保送，本季第6勝入袋；高斯曼（Kevin Gausman）先發5.2局被敲9支安打失5分，另有7K和3次四壞球保送，吞下本季第6敗。
佛勒連2場開轟。（美聯社）
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